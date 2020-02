CORONAVIRUS Atterrati gli italiani dalla Cina. Spallanzani, nuovo paziente in rianimazione Crollano le borse asiatiche. In fumo 420 mld di dollari

Atterrati gli italiani dalla Cina. Spallanzani, nuovo paziente in rianimazione.

E' un cittadino europeo di nazionalità irlandese, anziano, il paziente straniero arrivato nella tarda serata di ieri all'ospedale Spallanzani di Roma e ricoverato in rianimazione: il paziente, secondo quanto si apprende, non presenterebbe le caratteristiche di caso sospetto di coronavirus sulla base delle indicazioni contenute nelle circolari ministeriali in merito.

E' atterrato all'aeroporto militare di Pratica di Mare l'aereo con la sessantina di italiani che hanno lasciato Wuhan a causa del coronavirus. Dopo i controlli medici che saranno effettuati sul posto, saranno portati al campus olimpico della Cecchignola dove verranno sottoposti ad un periodo di quarantena per due settimane, il tempo massimo di incubazione del virus.



Non è potuto salire sull'aereo diretto a Roma uno degli italiani che si trova a Wuhan perché aveva la febbre. Il connazionale, assicurano le fonti, è seguito attentamente da personale medico, dell'ambasciata e del ministero degli Esteri cinese. L'Unità di crisi della Farnesina è in stretto contatto con la famiglia.









