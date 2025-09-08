ESTERI Australia, condannata all’ergastolo Erin Patterson: uccise tre parenti con funghi velenosi La donna aveva cucinato un pasto a base di amanita falloide. Morti i genitori del suo ex marito e la sorella di una delle vittime. Solo un pastore battista riuscì a sopravvivere

È arrivata la condanna definitiva per uno dei casi più discussi degli ultimi anni in Australia: Erin Patterson, 50 anni, è stata condannata all’ergastolo per aver avvelenato con funghi tossici tre suoi parenti durante un pranzo a casa sua, a Leongatha, nel luglio 2023. La sentenza è stata emessa dopo che lo scorso luglio la donna era stata dichiarata colpevole di omicidio plurimo e tentato omicidio.

Il 29 luglio di quell’anno Patterson aveva invitato a pranzo Gail e Don Patterson, genitori del suo ex marito, la sorella di Gail, Heather, e il marito di quest’ultima, il pastore battista Ian Wilkinson. Nel menù c’era anche la tignosa verde (Amanita phalloides), fungo letale che portò nel giro di pochi giorni alla morte di Heather, Gail e Don. Solo Wilkinson sopravvisse, dopo settimane di ricovero in condizioni critiche.

La ricostruzione processuale ha chiarito come Patterson avesse usato un falso pretesto – una presunta diagnosi di tumore – per convincere i familiari a partecipare al pranzo. In aula, la donna aveva sostenuto di non aver mangiato i funghi “per caso”, ma l’accusa ha dimostrato che si trattava di una scelta deliberata.

