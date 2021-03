Australia; donne in piazza contro violenza e disuguaglianza

Migliaia di donne in piazza in tutta l'Australia per protestare contro la violenza sessuale e la disuguaglianza di genere, dopo le accuse di stupro che hanno travolto il governo conservatore. Le manifestazioni di #March4Justice si sono svolte in più di 40 città australiane, con una grande manifestazione a Canberra dove le partecipanti, in gran parte vestite di nero, si sono radunate fuori dal Parlamento. Circa 10.000 quelle che hanno partecipato alla marcia a Melbourne e a Sydney. Le donne del partito laburista creano una pagina Fb per descrivere le molestie subite dai colleghi maschi. Il governo apre un'indagine.