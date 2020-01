GIRO DI VITE Australia: dopo gli incendi, vita dura per chi lancia i mozziconi di sigaretta

Dagli incendi a possibili alluvioni. Sulla costa orientale dell'Australia, quella più pesantemente colpita dagli incendi degli ultimi mesi – che ha causato 30 morti e e gravissimi danni alla fauna -, sono previsti pesanti acquazzoni per questo fine settimana. Ma se finora la pioggia è stata salutata in modo provvidenziale, adesso inizia a preoccupare: c’è la paura di inondazioni improvvise, frane e pericolo di contaminazione dell’acqua con cenere e detriti. Cenere che avrà conseguenze sull'ambiente e sulla salute umana nei prossimi mesi, come scrive il Wwf che parla di "un disastro di proporzioni storiche".

Intanto il Governo ha creato nuove regole per combattere gli incendi. Da venerdì nel Nuovo Galles del Sud chiunque lanci mozziconi di sigaretta fuori dal finestrino dell’auto viene multato con sanzioni fino a 11.000 dollari australiani (quasi 7.000 euro). Decisione che trova il plauso dei Vigili del Fuoco che, riguardo al “lancio del mozzicone”, parlano di “comportamento sconsiderato che mette a rischio la sicurezza dei volontari antincendio”. Previsti anche un numero telefonico apposito ed un modulo online a cui segnalare i “lanciatori” di sigarette.

