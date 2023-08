AUSTRALIA Australia, ex maestro d'asilo accusato di abusi su 91 bambine Il 45enne avrebbe compiuto un totale di 1.623 crimini, tra cui 136 stupri e 110 rapporti sessuali con bambini

Australia, ex maestro d'asilo accusato di abusi su 91 bambine.

Un ex assistente all'infanzia australiano è stato accusato di aver aggredito sessualmente 91 bambine, ha detto oggi la polizia. Le aggressioni sono avvenute in dieci diversi asili nido tra il 2007 e il 2022 e hanno preso di mira esclusivamente "ragazzine in età prepuberale". Il 45enne è stato accusato di un totale di 1.623 crimini, tra cui 136 stupri e 110 rapporti sessuali con bambini di età inferiore ai dieci anni. Gli investigatori hanno esaminato il contenuto del suo telefono e ritengono di aver identificato tutte le presunte vittime. L'uomo aveva superato tutti i test richiesti per lavorare con i bambini in Australia, ha detto la polizia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: