Australia: oltre 1.500 le case andate a fuoco, 25 i morti

I Vigili del Fuoco australiani stanno sfruttando un clima più mite per contenere gli incendi che da mesi stanno devastando soprattutto l'area sud-orientale del Paese. C'è infatti il rischio che, con l'aumento delle temperature, previste dal fine settimana, due incendi tuttora in attività possano unirsi. Nei giorni scorsi il Primo Ministro Scott Morrison ha richiamato aerei e navi militari per coadiuvare l'opera incessante delle migliaia di volontari che stanno contrastando le fiamme. Sono 25 le persone morte da settembre. Impossibile invece stimare gli animali che hanno perso la vita. Si parla genericamente di milioni. L'area più colpita è quella del New South Wales – il Nuovo Galles - dove sono andate distrutte oltre 1.500 case e altre 650 sono state gravemente danneggiate. Altre 200 sono andate in fumo nella vicina Victoria. Migliaia di cittadini sono dovuti fuggire dalle proprie abitazioni. Il conto dei danni ha già raggiunto i 700 milioni di dollari australiani (430 milioni di euro), ma la previsione è che aumenteranno.