Austria: a tre mesi dalle elezioni accordo per formare governo popolari-verdi.

Dopo tre mesi dalle elezioni in Austria, il partito popolare Oevp di Kurz e i Verdi di Kogler hanno confermato ieri sera di aver raggiunto un accordo per formare il governo. Il leader dei popolari ha parlato di "un eccellente risultato" di negoziati "non facili". Si tratta della prima volta al potere per i Verdi austriaci.



