Auto contro agenti a Capitol Hill: torna la paura

Torna la paura a Capitol Hill a quasi tre mesi dal tragico assalto alla sede del Congresso americano che costò la vita a cinque persone. Un'automobile si è schiantata contro una delle barriere poste a protezione dell'area travolgendo due agenti della Us Capitol Police.

Il bilancio è di due morti: un agente e il conducente, un cittadino americano di 25 anni dello stato dell'Indiana, identificato come Noah Green. Il presidente americano Joe Biden si è detto "devastato" per quanto accaduto a Capitol Hill dove un agente è morto in seguito a un'aggressione. Cessato l'allarme, il lockdown è stato revocato ad eccezione di un'area ristretta, quella in cui è avvenuto l'incidente.

Dalla sua pagina Facebook emerge come Noah Green sarebbe un seguace della Nation of Islam, un movimento afroamericano nato nel 1930, con sede a Detroit e autodefinitosi "setta islamica militante".

Secondo una prima ricostruzione il conducente sarebbe sceso dal veicolo brandendo un coltello e sarebbe stato fermato dai poliziotti che hanno aperto il fuoco uccidendolo. L'uomo era stato trasportato in ospedale insieme ai due agenti investiti. Uno di questi è deceduto dopo il ricovero, mentre le condizioni del secondo non sono ancora note.