BELGIO Auto contro folla in Belgio: 6 morti e una trentina di feriti

Auto contro la folla assiepata per una manifestazione popolare legata al carnevale questa mattina alle 5 a Strépy-Bracquegnies, villaggio La Louviere in Vallonia, nel Belgio. Il bilancio è di 6 morti, 12 feriti gravi e una ventina più leggeri. Sul posto è arrivato il giudice istruttore competente. Ci sono due persone fermate che vengono interrogate, entrambe di La Louviere, nate rispettivamente nel 1988 e nel 1990. "Non è privilegiata la pista terroristica", dicono gli inquirenti in conferenza stampa.

