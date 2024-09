ECONOMIA Auto elettriche: ad agosto crollo del 36% delle vendite Le immatricolazioni di tutte le tipologie di auto crescono dell'1,7% nei primi 8 mesi dell'anno. Acea chiede azioni urgenti dall'Ue contro il calo della vendita di auto elettriche

Auto elettriche: ad agosto crollo del 36% delle vendite.

L'Acea, l'associazione dei costruttori europei, ha diffuso i dati sulla vendita di auto. Le immatricolazioni nei Paesi Ue, Efta (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e Regno Unito nel mese di agosto sono state 755.717, il 16,5% in meno dello stesso mese del 2023. Da inizio anno sono state vendute complessivamente 8.661.401, con una crescita dell'1,7% sull'analogo periodo del 2023. A pesare è il forte calo delle auto elettriche, con agosto che segna un -36%, mentre considerando solo l'Unione Europea la flessione è del 43,9%.

"La continua tendenza alla contrazione della quota di mercato delle auto elettriche a batteria nell'Ue invia un segnale estremamente preoccupante all'industria e ai politici. I produttori automobilistici europei, riuniti in Acea, chiedono quindi alle istituzioni dell'Ue di presentare misure di soccorso urgenti prima che i nuovi obiettivi di CO2 per auto e furgoni entrino in vigore nel 2025". Lo afferma ancora l'Acea in una nota. "Inoltre, esortiamo la Commissione Europea ad anticipare le revisioni della regolamentazione sulla CO2 per veicoli leggeri e pesanti, attualmente previsti rispettivamente per il 2026 e il 2027, al 2025".

