Autobomba esplode in un parcheggio a Mosca, due feriti

Le autorità russe hanno riferito che un ordigno esplosivo installato all'interno di un'auto parcheggiata nel nord di Mosca è esploso provocando due feriti. "È stato accertato che il 24 luglio, in uno dei parcheggi nel nord della capitale, un oggetto non identificato installato in un'auto è esploso, provocando il ferimento di due persone", ha riferito su Telegram la rappresentante del ministero degli Interni russo Irina Volk, citata da Ria Novosti ha chiarito che i feriti sono stati portati in una struttura medica mentre la polizia sta indagando per stabilire tutte le circostanze della vicenda e arrestare le persone coinvolte.

Secondo quanto riferito dai servizi operativi russi citati dall'agenzia Tass, l'esplosione è avvenuta quando un uomo e una donna sono saliti su una Toyota Land Cruiser parcheggiata in via Sinyavinskaya, nel nord della capitale. Secondo le informazioni preliminari, l'uomo ha perso i piedi e la donna è stata ferita dalle schegge. Inoltre, cinque automobili vicine sono rimaste danneggiate a causa dell'esplosione. Ferito funzionario militare Nell'esplosione dell'autobomba avvenuta oggi a nord di Mosca sarebbe rimasto ferito Andrey Torgashov. Lo scrivono diversi media russi, tra cui Rbc e il portale indipendente Meduza che cita alcuni canali Telegram secondo cui l'uomo sarebbe un funzionario militare russo. Secondo fonti del ministero dell'Interno citate da Rbc, nel 2022 Torgashov è stato il fondatore della società di sicurezza privata Vector-Zashchita. Citando il canale Telegram Astra, Meduza scrive che Torgashov sarebbe il vice capo di un centro dell'unità di comunicazione satellitare militare 33790 nella regione di Mosca.