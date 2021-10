PARIGI Bagaglio sospetto: riaperta la Gare du Nord

Bagaglio sospetto: riaperta la Gare du Nord.

La stazione parigina della Gare du Nord, dopo essere stata evacuata per oltre un'ora, è stata riaperta ai passeggeri e alla circolazione dei treni. La Gare du Nord era stata chiusa e i treni fermati sia in partenza sia in arrivo a causa di un bagaglio sospetto che era stato abbandonato nella stazione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: