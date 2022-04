PRESIDENZIALI FRANCIA Ballottaggio: dopo il duello tv Macron aumenta il vantaggio su Le Pen

Secondo un sondaggio, Macron ha vinto il duello tv di ieri sera contro Marine Le Pen: il presidente in carica è stato ritenuto più credibile della sfidante di destra dal 59% dei francesi, chiamati domenica prossima, 24 aprile, al ballottaggio presidenziale. Un dibattito molto seguito dai cittadini d'oltralpe: sono stati circa 15,6 milioni gli telespettatori a seguirlo; numero comunque inferiore, di un milione, rispetto a quello registrato cinque anni fa, nel dibattito presidenziale del 2017 che anche in quel caso vide opposti Macron e Le Pen. Quest'anno, oltre a TF1 e France 2 - che hanno organizzato la diretta - il confronto di circa due ore e mezzo è stato trasmesso dalle reti all news e dai canali parlamentari.

Secondo il barometro quotidiano dell'istituto di sondaggi IPSOS, il presidente Emmanuel Macron aumenta di 1,5% - dopo il dibattito televisivo di ieri sera - il distacco dalla sfidante alle presidenziali, Marine Le Pen. Macron è infatti oggi al 57,5% delle intenzioni di voto (contro il 56% di ieri) e Le Pen al 42,5% (rispetto al 44% di ieri).



