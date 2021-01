Ballottaggio in Georgia: sfida fino all'ultimo. Alan Friedman: "Oggi si decide se Biden avrà vita facile o meno"

Alan Friedman sulle elezioni in Georgia

Negli Stati Uniti, in Georgia, si gioca una partita fondamentale per gli equilibri politici tra democratici e repubblicani. Con i ballottaggi si deciderà infatti chi controllerà il Senato. Il presidente Donald Trump è deciso a combattere fino all'ultimo. Le elezioni rappresentano "l'ultimo modo per difendere e salvare l'America che amiamo, l'ultima linea di difesa", ha affermato Trump. "E' un nuovo giorno per Atlanta e per gli Stati Uniti - ha detto, dall'altra parte, il presidente eletto Joe Biden -. Abbiamo bisogno del vostro voto: il potere è nelle vostre mani".





Nel video, il commento del giornalista Alan Friedman sull'importanza di questa fase di voto e un'analisi sul possibile futuro di Donald Trump