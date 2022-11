UCRAINA Banksy decora edificio bombardato a Kiev Tra le macerie l'immagine di una ragazza che esegue una verticale

A Kherson i festeggiamenti continuano, nonostante la mancanza di cibo, luce acqua. In questo 263 giorno di guerra, per la prima volta dopo mesi di occupazione russa, i cittadini si sono risvegliati in una città libera e tappezzata delle bandiere gialle e blu dell'Ucraina. Ma l'accelerazione della via diplomatica perde consistenza nei festeggiamenti in strada ed è proprio Kiev forte delle battaglie vinte sul campo, a socchiudere la porta del dialogo e la ripresa dei negoziati dovrà aspettare ancora un po'.

E la guerra sul campo non si ferma. A Zaporizhzhia, regione sud-orientale dell'Ucraina dove si trova la più grande centrale nucleare d'Europa, le forze dell'ordine hanno evacuato i residenti di un intero distretto dopo un attacco missilistico russo. Forte l'appello del Papa 'In Ucraina è la terza guerra mondiale: chiediamoci che cosa possiamo fare', ha detto parlando a braccio nell'omelia nella messa per la Giornata Mondiale dei Poveri.

Banksy, l'artista di strada britannico, ha decorato un edificio bombardato a Borodyanka, alla periferia di Kiev, con un murale, attirando persone da ogni parte, molti dei quali con bambini. L'ultimo pezzo è apparso sull'Instagram dell'artista venerdì sera, quando ha pubblicato tre immagini dell'opera . L'immagine di una ragazza che esegue una verticale.

