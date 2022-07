Bce alza tassi di mezzo punto, l'ultima volta è stata nel 2011

La Banca centrale europea ha alzato i tassi d'interesse di mezzo punto. E' il primo rialzo dal luglio del 2011. Il tasso principale sale a 0,50%, il tasso sui depositi a zero e il tasso sui prestiti marginali a 0,75%. Lo comunica la Bce dopo la riunione del Consiglio direttivo. Via anche allo scudo anti-spread: lo "strumento di protezione del meccanismo di trasmissione della politica monetaria che assicurerà che "l'orientamento di politica monetaria sia trasmesso in modo ordinato in tutti i paesi dell'area dell'euro" ed "è un presupposto affinché la Bce possa adempiere il mandato di mantenere la stabilità dei prezzi".

Il rialzo dei tassi da 50 punti base, più alto di quanto annunciato in precedenza, tiene conto "delle nuove stime sui rischi d'inflazione" ed è consentito "dall'ulteriore supporto assicurato alla trasmissione della politica monetaria dal Tpi", il nuovo scudo anti-spread - ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde. L'economia dell'area euro "sta rallentando" e in questo pesa la guerra lanciata dalla Russia contro l' Ucraina. L'inflazione nell'Eurozona "è attesa restare fastidiosamente alta" oltre il 2022, anche a causa "del deprezzamento" del tasso di cambio dell'euro.

"Nelle prossime riunioni del Consiglio direttivo sarà opportuna un'ulteriore normalizzazione dei tassi di interesse"- scrive la Bce, spiegando che "anticipare a oggi l'uscita dai tassi di interesse negativi consente al Consiglio direttivo di passare a un approccio in cui le decisioni sui tassi vengono prese volta per volta. L'evoluzione futura dei tassi di riferimento definita dal Consiglio direttivo continuerà a essere guidata dai dati e contribuirà al conseguimento dell'obiettivo di inflazione del 2% a medio termine". Le Borse europee migliorano tutte dopo il rialzo dei tassi di mezzo punto deciso dalla Bce.