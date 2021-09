Beffa in Islanda, parlamento al femminile per poche ore

Aveva appena guadagnato, con giustificato orgoglio, il traguardo del primo Paese d'Europa ad avere un parlamento a maggioranza femminile, ma appena poche ore dopo l'Irlanda ha perso il suo primato. Dei 63 seggi dell'Althingi, l'Assemblea unicamerale islandese, 30 saranno occupati da deputate, ovvero il 47,6%, quando in precedenza sembrava che le donne fossero 33, cioè oltre la soglia del 50%. Il presidente della commissione elettorale, Ingi Tryggvason, ha infatti reso noto che dopo il riconteggio in una delle sei circoscrizioni dell'isola, che ha peraltro un sistema elettorale assai complesso, 3 seggi sono stati riassegnati a degli uomini. Nessun Paese del Vecchio Continente ha mai oltrepassato la soglia simbolica del 50 per cento, ma ora l'Islanda contende alla Svezia il primato in Europa con il 47% di deputate, secondo i dati dell'Unione Interparlamentare.