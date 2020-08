Beirut: decine di morti e migliaia di feriti nelle due esplosioni

Le squadre di soccorso a Beirut stanno cercando oltre 100 persone ritenute disperse in seguito alla violenta esplosione avvenuta ieri nella zona del porto della città: lo riporta la Bbc. Come ha reso noto in mattinata la Croce Rossa libanese, finora il bilancio è di oltre 100 morti e oltre 4.000 feriti.



