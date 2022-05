POLITICA Belgio estende diritto di voto ai 16enni 270mila giovani voteranno per l'Eurocamera nel 2024

Anche i 16enni potranno votare alle prossime elezioni europee in Belgio. L'apposita norma è stata approvata dal Parlamento federale su proposta del gruppo dei Verdi e col voto della maggioranza di governo. I partiti della destra nazionalista fiamminga, N-VA e il Vlaams Belang, hanno votato contro. La modifica della legge sul diritto di voto si applicherà a partire dalle elezioni europee del 2024 e darà la possibilità di recarsi alle urne a circa 270.000 giovani, ma senza prevedere l'obbligo di voto, come invece è per i diciottenni.

Attualmente sono solo tre i Paesi europei che prevedono il voto per i minorenni alle elezioni per eleggere i rappresentanti del Parlamento Ue: Austria (16 anni), Malta (16) e Grecia (17). A fine 2021, la Commissione degli Affari costituzionali del parlamento belga aveva anche dato il via libera all'abbassamento a 18 anni dell'età minima per candidarsi alle elezioni europee. Il testo approvato segue la strada tracciata da una recente iniziativa legislativa del Parlamento europeo che propone di uniformare il diritto di voto a 16 anni in tutti gli Stati membri.

