Benedetto XVI, fonti vaticane: "E' grave, ma stabile. E' lucido e vigile".

'Il Papa emerito è riuscito a riposare bene la notte scorsa, e' assolutamente lucido e vigile e oggi, pur restando gravi le sue condizioni, la situazione al momento e' stabile". Lo ha affermato il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. Benedetto XVI ha trascorso la notte all'ex monastero Mater Ecclesiae sotto stretto controllo. Monitoraggio continuo sul fronte medico, ore di apprensione per le sue condizioni, peggiorate già prima del Natale, per problemi respiratori. Collettiva, intanto, la risposta dei fedeli, da Roma a tutto il mondo, dopo l'appello alla preghiera lanciato ieri da Papa Francesco.

Le parole di Bergoglio sono arrivate a sorpresa durante l'udienza in Sala Nervi, al termine della quale si è spostato all'ex monastero per stargli vicino, personalmente. Sostegno a Ratzinger nella preghiera, come nei tanti ricordi e riconoscimenti, per il Pontefice, per il fine teologo, che si moltiplicano anche sui social: sono volati i tweet per il Papa Emerito, con l'#Benedetto XVI schizzato in breve tempo in testa ai trend topic, seguito da #PapaFrancesco e #Ratzinger.

