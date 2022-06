Berlino: auto investe la folla, almeno un morto

Un'auto ha investito la folla nel cuore di Berlino, a Charlottenburg. Ci sarebbe almeno un morto. Secondo i vigili del fuoco la segnalazione è avvenuta alle 10.30. Sul posto ci sono adesso oltre 60 unità dei vigili del fuoco. L'auto che ha travolto il gruppo sarebbe una Renault Twingo.

Sul posto, ci sono anche diverse ambulanze, accorse per soccorrere i feriti, alcuni dei quali sono in condizioni gravi. C'è un punto di primo soccorso sul luogo. Lo shock è forte. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un atto volontario, ma il luogo è vicinissimo a quello dell'attentato in cui persero la vita 12 persone nel 2016, quando il tunisino Anis Amri travolse la folla del mercatino di Natale.

Seguiranno aggiornamenti