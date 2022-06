CRONACA Berlino: auto investe la folla, morta insegnante 51enne, 5 persone in pericolo di vita Nell'auto del presunto attentatore, un tedesco armeno di 29 anni, è stata trovata una lettera di rivendicazione e confessione.

Berlino: auto investe la folla, morta insegnante 51enne, 5 persone in pericolo di vita.

Un'auto ha investito la folla nel cuore di Berlino, a Charlottenburg. Alla guida della Renault Twingo, Gor H., un tedesco armeno di 29 anni. Secondo i vigili del fuoco, presenti con oltre 60 unità, la segnalazione è avvenuta alle 10.30. Vittima di questo scellerato gesto, un'insegnante di 51 anni di una scuola dell'Assia. Tra i feriti ci sarebbero anche i suoi alunni. Lo riporta il Tagesspiegel. I vigili del fuoco dichiarano che tra le decine di feriti, ci sono cinque persone in pericolo di vita e tre in gravi condizioni. Nell'auto del presunto attentatore è stata trovata una lettera di rivendicazione e confessione. Lo riporta Bild. Il movente dell'uomo non è però ancora chiaro. La polizia non si è ancora espressa sulla natura del caso.

Dopo aver investito un gruppo di persone a Berlino, l'uomo alla guida della Twingo è tornato sulla corsia e si è schiantato contro la vetrina di una filiale della profumeria Douglas, 200 metri dopo. È uno dei dettagli emersi dal primo statement della polizia sul posto, rilasciato a giornalisti e tv. L'uomo è stato fermato e viene interrogato adesso per chiarire la natura del fatto, ha confermato. Secondo alcuni testimoni che hanno parlato con la Bild, l'uomo avrebbe provato a fuggire a piedi ma sarebbe stato bloccato dai passanti che lo avrebbero consegnato alle forze dell'ordine.

Il luogo è vicinissimo a quello dell'attentato in cui persero la vita 12 persone nel 2016, quando il tunisino Anis Amri travolse la folla del mercatino di Natale. "Si vuole chiarire se si sia trattato di un atto intenzionale o di un incidente stradale che potrebbe essere avvenuto anche sotto l'influsso di farmaci", ha spiegato all'Ansa Thilo Kablitz, della polizia.



Seguiranno aggiornamenti

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: