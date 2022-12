GERMANIA Berlino, esplode enorme acquario con 1500 pesci tropicali Tutti i pesci finiti fuori dall'acqua, gran parte morti. L'acqua ha allagato fino al terzo piano

Berlino, esplode enorme acquario con 1500 pesci tropicali.

Una grande attrazione turistica della capitale tedesca, l'enorme acquario Sea life dell'hotel DomAquarée di Berlino non lontano da Alexanderplatz è esploso questa mattina, provocando il ferimento di due persone, secondo la Bild. La grande vasca, alta 16 metri, conteneva 1500 pesci tropicali di 100 diverse specie in un milione di litri di acqua. Il liquido fuoriuscito dalla vasca verticale sarebbe arrivato fino al terzo piano dell'hotel. Se la polizia sostiene che non siano ancora note le cause dell'esplosione, Bild parla di "affaticamento del materiale". "L'acqua fluisce per strada", ha twittato la polizia intervenuta sul posto con ampio dispiegamento di forze". Le ragioni dell'esplosione non sono ancora chiare. Al lavoro 100 pompieri.

Il Sea Life è ritenuto "il più grande acquario cilindrico del mondo". Nel 2020 era stato completamente modernizzato, secondo la Dpa. Per la polizia di Berlino l'esplosione non è stata causata da un attentato. "Al momento non ci sono assolutamente" indicazioni in questo senso, ha detto un portavoce della polizia oggi, come riporta Dpa. Sulle cause del crollo del grande acquario non ci sono ancora altri dettagli. Alcuni media parlano di un cedimento strutturale. I circa 1500 pesci che si trovavano nell'oltre un milione di litri d'acqua dell'AquaDom sarebbero tutti fuoriusciti e secondo alcuni testimoni sarebbero in gran parte morti.

