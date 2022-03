CRONACA Berlino: incendiata scuola russa nella notte, nessun ferito La polizia indaga su un possibile legame con la guerra in Ucraina

Non diminuisce il clima di "caccia alle streghe" nei confronti dei russi in molte nazioni del mondo. Nella notte è stata incendiata la scuola internazionale russo-tedesca Lomonossow a Berlino nel quartiere di Marzahn. La polizia locale presume che "è stato un atto intenzionale" e sta svolgendo le indagini "per capire se c'è un collegamento con la guerra in Ucraina".

È solo uno dei numerosi casi in cui le istituzioni e le persone di origine russa sono state attaccate. Dall'inizio della guerra in Ucraina, la polizia di Berlino ha registrato 80 incidenti simili. Gli edifici e i locali russi sono stati presi di mira e attaccati, così come i media russi, i dipendenti dell'ambasciata e i privati. Si tratta principalmente di danni alla proprietà e insulti. La senatrice Katja Kipping della Sinistra di "Linke" ha messo in guardia contro "l'ostilità ingiustificata nei confronti dei russi a Berlino", non essendo loro i responsabili della guerra di Putin in Ucraina.

