GERMANIA Berlino intende acquistare 35 aerei da guerra Usa

Berlino intende acquistare 35 aerei da guerra Usa.

La Germania prevede di acquistare fino a 35 caccia F35 statunitensi. Lo riferisce una fonte parlamentare. Il sito difesa.it, spiega che "quel tipo di velivolo è un sistema d’arma aeronautico avanzato dotato di uno spettro di capacità operative tale da consentire lo svolgimento contemporaneo ed autonomo di tutte le missioni della dottrina aerotattica. Per queste sue peculiari caratteristiche, il velivolo F-35 è stato scelto come il sistema d’arma più idoneo per le prime linee operative di molte nazioni alleate".

