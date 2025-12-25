Betlemme ritrova il Natale: celebrazioni, speranza e ombre di guerra

Per la prima volta dopo due anni di silenzio e paura, a Betlemme il Natale è tornato a somigliare al Natale. Le strade della città dove, secondo la tradizione cristiana, nacque Gesù si sono riempite di musica, di sfilate e di fedeli, mentre nella notte più attesa dell’anno la Chiesa della Natività accoglieva centinaia di persone in cerca di un segno di speranza, con la tradizionale messa officiata dal cardinale Pierbattista Pizzaballa.



Durante l'omelia, Pizzaballa ha lanciato un messaggio di pace, speranza e rinascita, invitando a guardare oltre le logiche del dominio e della violenza e a riscoprire amore, solidarietà e giustizia. Ha ricordato che Dio non sceglie momenti ideali per entrare nella storia umana, ma opera dentro le contraddizioni e le violenze della realtà. Il cardinale ha parlato anche della sua recente visita a Gaza, devastata dalla guerra, avvenuta durante il fine settimana: "La sofferenza è ancora presente. Le ferite sono profonde, eppure il loro annuncio del Natale risuona. Sono rimasto colpito dalla loro forza e dalla loro voglia di ricominciare".

Per questo Natale è tornato anche il grande albero nella Piazza della Mangiatoia, e si sono rivisti i primi pellegrini e turisti stranieri, alcuni dei quali hanno accompagnato Pizzaballa nella tradizionale processione da Gerusalemme a Betlemme. Non sono mancati, tuttavia, i segni delle tensioni politiche: al vicepresidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Hussein al-Sheikh, che avrebbe dovuto rappresentare Abu Mazen alla messa di mezzanotte, non è stato consentito l’ingresso in città. Secondo l’agenzia Wafa, il suo convoglio è stato bloccato dalle autorità israeliane.



Le autorità locali di Betlemme hanno moderato i festeggiamenti per rispetto delle vittime e delle difficoltà in corso, e il ritorno del Natale festivo segna comunque un momento simbolico di speranza per la città cristiana che per anni aveva tenuto le celebrazioni in tono minore o le aveva annullate in solidarietà con Gaza.









