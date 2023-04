USA Biden annuncia formalmente ricandidatura per il 2024

Joe Biden ha annunciato in un video la sua ricandidatura per le presidenziali Usa del 2024. Il presidente americano in carica aveva più volte espresso l'intenzione di ricandidarsi e oggi è arrivata l'ufficialità.

