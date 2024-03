STATO DELL'UNIONE Biden attacca Trump, "Rischio per la democrazia"

Biden attacca Trump, "Rischio per la democrazia".

"Era dai tempi del presidente Lincoln e della guerra civile che la libertà e la democrazia non erano mai state sotto attacco qui in patria come lo sono oggi". Joe Biden ha iniziato così il suo discorso sullo stato dell'Unione, in un Congresso diviso a metà: con i dem che hanno invocato "altri quattro anni" e i repubblicani rimasti sempre seduti senza applaudire.

Un discorso politicamente forte e carico di ottimismo. Biden ha annunciato ufficialmente di aver ordinato all'esercito Usa la creazione di una banchina temporanea sulla costa di Gaza che possa ricevere grandi navi per gli aiuti umanitari. Mentre sul fronte ucraino ha esortato i repubblicani ad approvare gli aiuti a Kiev, accusando Trump di "sottomettersi" allo 'zar' Putin. "Gli Stati Uniti non si tireranno indietro, io non mi tirerò indietro", ha scandito.

Quindi ha definito "scandaloso" l'invito di Trump a Putin a "fare quello che vuole" con i Paesi Nato che non pagano la giusta quota.

