AFGHANISTAN Biden conferma il ritiro 31 agosto. Guterres: 'Onu rimane per aiutare la gente'

Il segretario dell'Onu Guterres annuncia che "restiamo in Afghanistan e continueremo a restarci e a fare tutto quanto possiamo per la sicurezza del nostro personale e per servire il popolo afghano, che ha molto sofferto". Biden, però, ha confermato il ritiro degli Usa il 31 agosto e chiesto di "rimanere uniti" ai leader del G7, che da parte loro propongono corridoi umanitari. Draghi chiede uno sforzo straordinario per i profughi. Ma i talebani chiudono l'aeroporto agli afghani. Di Maio conferma l'evacuazione degli italiani: "Andremo via insieme agli Usa". Corsa contro il tempo per altri 1.300 profughi da portare in Italia: continua il ponte aereo, oggi tre voli.

