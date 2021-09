AFGHANISTAN Biden, "È ora di guardare al futuro" ma a Washington l'aria è tesa Il commento del giornalista e scrittore Andrew Spannaus

In Afghanistan, mentre sono in corso negoziati per organizzare le ultime evacuazioni, ed i talebani vanno verso il governo con la nomina del leader religioso Haibatullah Akhundzada come suprema autorità dell'Afghanistan, il presidente Biden ribadisce in un post il senso delle parole del suo ultimo discorso "E' ora di guardare al futuro, basta con il passato". Ma a Washington l'aria è tesa "E' ora di guardare a un futuro più sicuro e che onori quelli che hanno servito il nostro Paese". Il leader della Casa Bianca ribadisce come fosse giunto il momento di chiudere venti anni di guerra in Afghanistan e difende ogni sua scelta, definisce la dipartita da Kabul un successo. Ma il divario con l’opinione pubblica, anche quella che lo ha sempre difeso, è attualmente molto ampio.



Nel video il commento del giornalista e scrittore Andrew Spannaus

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: