Biden: "Mi sono ritirato per difendere la democrazia"

Joe Biden si è ritirato in nome della "difesa della democrazia". "Credo che il mio primato come presidente, la mia leadership nel mondo, la mia visione per il futuro dell'America meritassero tutti un secondo mandato - ha detto in un discorso alla nazione - .

Ma niente, niente, può ostacolare il salvataggio della nostra democrazia, inclusa l'ambizione personale". Continuerà comunque a lavorare per fermare la guerra a Gaza e per mantenere il sostegno a Kiev, ha detto.

Poco prima un discorso al vetriolo di Donald Trump nel suo primo comizio dopo il ritiro: "Tre giorni fa abbiamo sconfitto il peggior presidente della storia: ha lasciato perché stava perdendo. Ora abbiamo una nuova vittima da battere, la più incompetente vicepresidente della storia".