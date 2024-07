USA Biden: "Nessuno è più qualficato di me per la presidenza, faccio un test neurologico completo ogni giorno"

Nessuno è più qualificato di me per la presidenza e per vincere la corsa alla Casa Bianca: sono il più qualificato. Incurante dei timori del partito e degli elettori, Joe Biden ribadisce che non intende lasciare e si dice sicuro di poter vincere le elezioni e restare in carica altri quattro anni. Nei 22 minuti di intervista a Abc, il presidente Usa appare più sicuro e incisivo rispetto alla disastrosa performance al dibattito contro Donald Trump, ma le sue parole non sembrano in grado di rassicurare e spazzare via i dubbi.

Incalzato da George Stephanopoulos sui timori relativi alla sua età e al suo stato di salute, Biden cerca di smarcarsi alle domande. "Sono in buona forma. Non correrei se non credessi di poterlo fare", ha detto spiegando di sottoporsi a controlli medici di routine. "Non esiterebbero a dirmi che c'è qualcosa che non va", ha quindi aggiunto. Il presidente però non si è impegnato a sottoporsi a una valutazione medica indipendente.

"Con la presidenza faccio un test neurologico completo ogni giorno", si è limitato a dire ribadendo che il dibattito tv è stato un "brutto episodio" e "non un segnale di un problema più serio". Biden ammette di essere arrivato al confronto esausto e di non essere riuscito a recuperare a causa di un brutto raffreddore. "La responsabilità di come è andato il dibattitto è solo mia", ha aggiunto puntando comunque il dito contro il "bugiardo patologico" di Trump che ha mentito ripetutamente.

Biden non solo si è mostrato sprezzante sui dubbi sulla sua salute, ma ha messo in dubbio anche i sondaggi che lo danno in svantaggio rispetto a Trump. A Stephanopoulos che gli indica di non aver mai visto vincere un presidente con il 36% dei gradimenti, Biden ha risposto secco: "Non credo a questo numero. Le nostre rilevazioni indicano altro. Ricordo che nel 2020 dicevano che non potevo vincere".

La performance del presidente comunque non convince. Molti democratici - riportano i media americani - non la ritengono rassicurante. "Non ritengo che spazzerà via le preoccupazioni", ha osservato David Axelrod, l'ex consigliere di Barack Obama. A colpire è stata la decisione con cui Biden ha escluso del tutto una sua uscita dalla corsa: lo farei - ha detto - solo su intervento divino, "se me lo dicesse il Signore onnipotente".

