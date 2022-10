GUERRA IN UCRAINA Biden non esclude incontro con Putin al G20, "ma non per negoziare sull'Ucraina"

Continuano i bombardamenti russi su obiettivi civili. Ieri a Lviv un missile ha lasciato parte della città senza luce, mentre nella regione di Donetsk sono stati esumati 78 corpi, anche di bambini. Questa mattina è stata avvertita una forte esplosione nella città occupata di Melitopol. E seguito dell'attacco al ponte di Kerch, che collega la Crimea alla Russia, sono state arrestate otto persone: cinque cittadini russi e tre ucraini e armeni. La centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia “ha perso tutta l'energia esterna per la seconda volta in cinque giorni”, ma le autorità locali assicurano che la situazione è tornata sotto controllo.

Tra oggi e domani, il presidente russo Putin incontrerà quello turco, Erdoğan, in Kazakistan: sul tavolo, la possibilità che la Turchia ospiti le trattative di pace con l’Ucraina. La Cina ha invitato Russia e Ucraina a dialogare, mentre il ministro russo Lavrov non ha escluso un incontro tra Putin e il presidente degli Usa Biden al G20 in Indonesia. “Dipende da cosa vuole discutere”, ha commentato Biden in un’intervista alla Cnn, spiegando che non ha intenzione di negoziare con Mosca sull’Ucraina, ma parlerebbe del rilascio di Brittney Griner, l’americana in carcere a Mosca. Il presidente russo “ha sbagliato i calcoli ma è un attore razionale”, ha detto Biden. Intanto viene segnalata una perdita nell'oleodotto che porta petrolio dalla Russia alla Polonia, ma Varsavia spiega che la causa è accidentale.

