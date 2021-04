Biden riconosce ufficialmente il genocidio armeno

Il presidente americano Joe Biden ha riconosciuto ufficialmente il genocidio armeno in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca. Riconoscendo il genocidio armeno vuol dire "confermare la storia", e "non incolpare" la Turchia. "Ma vogliamo che questo non accada mai più": lo afferma il presidente americano in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca.

"È un passo potente": così il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha accolto il riconoscimento da parte degli Stati Uniti del genocidio armeno. La mossa storica di Biden - mai nessun presidente americano l'aveva fatto - rischia di infiammare ulteriormente le tensioni di Washington con la Turchia, alleata sotto l'ombrello della Nato. Gli armeni hanno cercato a lungo di far riconoscere a livello internazionale come genocidio l'uccisione di 1,5 milioni di persone durante il crollo dell'Impero Ottomano. Finora, almeno 29 paesi - tra cui Russia e Francia - hanno riconosciuto le atrocità come genocidio, nonostante una feroce opposizione della Turchia.

