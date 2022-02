CRISI UCRAINA Biden sente alleati: "se Mosca attacca la pagherà cara"

"Mosca la pagherà cara se attacca l'Ucraina" ma "può ancora scegliere la strada della diplomazia": lo ha twittato il presidente degli Stati Uniti Biden dopo una videoconferenza con i leader alleati di Unione Europea e Nato. "Abbiamo concordato sul nostro supporto all'Ucraina, di continuare i nostri sforzi diplomatici, e affermato che siamo pronti a imporre costi massicci alla Russia se dovesse scegliere un ulteriore conflitto', scelta che la renderebbe "colpevole" di "una guerra catastrofica", dice. Oggi a Monaco si apre una conferenza per la sicurezza per la prima volta senza Mosca. Domani Macron incontrerà Putin, ma intanto l'Osce denuncia un "drammatico aumento" delle violazioni del cessate il fuoco lungo il confine. Code chilometriche per fuggire dal Donbass.

