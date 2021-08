AFGHANISTAN Biden si difende, 'Usa rispetteranno impegni' e con Draghi concorda approccio comune al G7

Il presidente americano Biden costretto ancora una volta a difendersi davanti al suo Paese e al mondo intero sull'Afghanistan: "Gli Usa rispetteranno tutti gli impegni", promette il presidente americano in tv. Ieri sera colloquio tra Draghi e Biden, che concordano per un "approccio comune" al G7. Mentre Merkel chiede a Putin di esercitare la sua influenza coi talebani, impegnati intanto in raid casa per casa contro attivisti e artisti. Orrore per l'esecuzione di un capo di polizia afghano.

