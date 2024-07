USA Biden si ritira dalle presidenziali: "Appoggerò Kamala Harris"

Il presidente Usa Joe Biden si ritira dalla corsa alla Casa Bianca. "È stato il più grande onore della mia vita servire come presidente - afferma in una lettera postata su X -. E anche se era mia intenzione cercare la rielezione, credo che sia nel miglior interesse del mio partito e del Paese di ritirarmi e concentrarmi solamente sui miei compiti come presidente per il resto del mandato". Inoltre, Biden dice che offrirà il suo sostegno "affinché Kamala Harris sia il candidato del nostro partito quest'anno. Democratici, è ora di unirsi e battere Trump. Facciamolo".

Immediato il commento di Donald Trump che, in una telefonata con la Cnn, pochi minuti dopo l'annuncio di Biden, afferma parlando dell'attuale inquilino della Casa Bianca: "È il peggior presidente nella Storia del nostro Paese. Passerà alla Storia come il presidente di gran lunga peggiore". E aggiunge: "La vicepresidente Kamala Harris sarà più facile da battere".





