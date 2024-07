Biden si ritira, i dem puntano su Kamala Harris

Joe Biden ha ritirato la sua candidatura alla rielezione per conto del Partito Democratico, in vista delle elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre. In una nota (vedi foto) dice che parlerà alla nazione in settimana per dare ulteriori dettagli. Afferma inoltre che intende sostenere una candidatura alla presidenza della sua vice Kamala Harris.

Le pressioni per un suo ritiro si sono fatte via via più insistenti soprattutto dopo il disastroso dibattito televisivo del 27 giugno e il conseguente crollo nei sondaggi. Diffuse, nel partito, le preoccupazioni legate all’età del presidente – che ha 81 anni – e alla sua capacità di evitare ulteriori incidenti. Nonostante se ne parlasse da settimane, l’annuncio di Biden è arrivato in modo inaspettato, anche per il suo stesso staff. Ora sarò la convention del Partito Democratico, in programma a Chicago dal 19 al 22 agosto, a scegliere chi candidare alle presidenziali.

Nella serata di domenica, Harris ha pubblicato un comunicato in cui ringrazia Biden, e dice che ha intenzione di “guadagnarsi e vincere la nomination” e di essere disposta a fare tutto ciò che è in suo potere per battere Trump. Su X ha anche già pubblicato un post in cui chiede ai suoi sostenitori di fare una donazione per la sua campagna.