Biden vince ancora e si candida alla nomination Dem.

Nuovo trionfo per Joe Biden nella corsa democratica verso la nomination alle presidenziali Usa. Nel mini-supertuesday, che prevedeva il voto in sei Stati, l'ex vicepresidente ha vinto in Idaho, Mississippi, Missouri e Michigan, lasciando a Bernie Sanders la vittoria solo in North Dakota. Testa a testa invece nello stato di Washington. Biden ora però tende la mano al rivale, "Insieme batteremo Trump".



