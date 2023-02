Biden "Voglio finire il lavoro" e sfida i repubblicani

"Finiamo il lavoro insieme": è il refrain del discorso di Joe Biden sullo stato dell' Unione, nel quale ha rivendicato i suoi (innegabili) successi, tracciato la futura agenda come se fosse gia' il programma elettorale della sua attesa ricandidatura e lanciato un appello per una collaborazione bipartisan ai repubblicani. Senza però rinunciare ad attaccarli in più di un'occasione, venendo ricambiato con interruzioni e insulti come "bugiardo". Un discorso ottimista di 73 minuti, dove il presidente ha alternato sapientemente i toni riflessivi ed ecumenici a quelli più fieri e combattivi. Consapevole che il lavoro si può finire solo trovando compromessi con il Grand Old Party, che ora controlla la Camera, ma sapendo che diversamente potrà fare la sua campagna scaricando le colpe dello stallo sugli avversari, come fecero Bill Clinton e Barack Obama con il Congresso diviso.