BIELORUSSIA Bielorussia, premio Nobel denuncia intrusione in casa

La giornalista Svetlana Alexievich, premio Nobel per la Letteratura, ha denunciato che degli sconosciuti hanno cercato di entrare nel suo appartamento a Minsk. E' l'unica dei membri del Consiglio dell'Opposizione bielorussa a essere ancora libera in patria, dopo che stamattina degli uomini mascherati hanno catturato Maksim Znak. Intanto il padre dell'attivista Maria Kolesnikova ha detto ai media che la giovane è in carcere a Minsk e tenuta in isolamento.



