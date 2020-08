Bielorussia: vince Lukashenko con oltre l'80% dei voti

Il presidente bielorusso in carica Aleksandr Lukashenko ha vinto le elezioni presidenziali di ieri con l'80,23% dei voti. La percentuale comunicata, ha reso noto l'agenzia di stampa Belta, si basa su un conteggio preliminare. La commissione elettorale centrale ha annunciato che la candidata dell'opposizione, Svetlana Tikhanovskaya, ha ottenuto il 9,9% dei voti. A Minsk si registrano contestazioni e scontri: da un primo bilancio si contano un morto, dozzine di feriti e almeno 200 arresti.



Su Twitter il presidente del Consiglio europeo Charle Michel commenta i fatti in Bielorussia, sui quali la Polonia chiede un vertice europeo straordinario: “La violenza contro chi protesta non è la risposta”. La presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen: “Non c'è posto in Europa per chi bersaglia e reprime con violenza chi protesta pacificamente”. Anche il Governo tedesco ha forti dubbi sul risultato elettorale mentre dalla Russia arrivano le congratulazioni di Putin per la vittoria.