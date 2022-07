UE Big Tech: via libera Eurocamera al pacchetto digitale

Via libera definitivo dell'Eurocamera al pacchetto unico digitale ideato per contrastare le pratiche sleali e l'abuso di posizione dominante delle Big Tech sui mercati e imporre alle grandi piattaforme online una maggiore responsabilità sul controllo e la moderazione dei contenuti. La plenaria ha approvato il nuovo regolamento sui mercati digitali (Dma) con 588 sì, 11 contrari e 31 astenuti e la legge sui servizi digitali (Dsa) con 539 favorevoli, 54 contrari e 30 astensioni. I testi saranno formalmente adottati dal Consiglio e pubblicati in Gazzetta Ufficiale per l'entrata in vigore.

"Accolgo con favore l'adozione da parte del Parlamento europeo delle regole Ue per i servizi digitali: il Dsa affronta i contenuti online illegali e dannosi. Il Dma dice ai gatekeeper cosa fare e non fare per mantenere aperti i mercati. La Commissione europea sarà il regolatore digitale per le piattaforme più grandi". Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

