Birmania: Giunta militare minaccia i manifestanti "Rischiate di morire"

La giunta militare birmana minaccia i manifestanti scesi anche oggi in piazza contro il golpe: "Rischiate di morire". Il relatore Onu per i diritti umani in Birmania, Tom Andrews, si dice preoccupato e reagisce: "A differenza del 1988, le azioni delle forze di sicurezza vengono registrate e ne dovrete rendere conto". "Gli Usa continueranno ad agire in modo fermo" contro chi usa "violenza contro la popolazione della Birmania mentre continua a chiedere il ripristino del governo democraticamente eletto", twitta il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken. I militari rilascino subito la leader "democraticamente eletta Aung San Suu Kyi" e si "facciano da parte", chiede il ministro degli Esteri GB, Dominic Raab.