GUERRA IN MEDIO ORIENTE Blinken in Israele: gli Usa tornano a chiedere pause umanitarie "localizzate" per il rilascio degli ostaggi

Prosegue la guerra a Gaza City. Hamas denuncia bombe israeliane nei pressi dell'ospedale Al Shifa: 'Colpito anche un convoglio di ambulanze, decine di morti'. La risposta dell'esercito che ha fatto sapere di aver colpito "un' ambulanza identificata dalle forze come usata da una cellula terroristica di Hamas in prossimità della loro posizione nella zona di battaglia". Lo ha detto il portavoce militare secondo cui nell'attacco "sono stati uccisi diversi operativi". In Libano l'atteso discorso del leader Hezbollah: 'La battaglia contro l'occupante sionista è legittima, a Gaza è decisiva. Siamo già in guerra dall'8 ottobre', ha detto Nasrallah. Il Segretario di Stato Usa Blinken a Tel Aviv insiste sulle pause umanitarie, Netanyahu lo gela: 'Prima gli ostaggi'.

Intanto sono rientrati a Gaza migliaia di cittadini della Striscia che avevano il permesso per lavorare in Israele ed erano lì anche il 7 ottobre, giorno in cui Hamas e la Jihad islamica hanno ucciso 1.400 persone tra civili e militari e rapito 242 tra bambini, donne, ragazzi e anziani. Altri 7 italo-palestinesi escono da Rafah con le famiglie. Allarme del presidente Mattarella: 'I ragazzi muoiono per nazionalismi e fanatismi', ha detto consegnando le onorificenze dell'Ordine Militare d'Italia.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: