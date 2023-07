Boatjumping: 4 morti negli Stati Uniti per una sfida su TikTok

Riprendersi mentre ci si lancia dalla poppa delle barche o motoscafi ad alta velocità, con un forte rischio di rompersi il collo. In questo consiste il #boatjumping, una nuova sfida di TikTok, che ha portato anche numerosi ragazzi a subire seri danni o a perdere la vita. Negli ultimi sei mesi quattro persone sono morte negli Stati Uniti per realizzare i video virali. La pratica non è nata da poco ma sta crescendo di recente con la diffusione dei video sui social. L'impatto con l'acqua a quella velocità è imprevedibile e può equivalere a lanciarsi ad alta velocità in una superficie di cemento. La prima vittima risale a febbraio scorso, si tratta di un uomo che si era tuffato nel fiume Coosa negli Stati Uniti mentre la moglie e i figli assistevano inermi dall’interno della barca. Altre tre persone in Alabama hanno fatto la stessa fine nelle settimane successive.

Sulla questione interviene anche la Onluns Sportello dei Diritti, raccomandando a i diportisti a stare attenti e a bordo delle proprie imbarcazioni quando sono in movimento. "TikTok - evidenzia il presidente dello Sportello dei Diritti Giovanni D'Agata - è una piattaforma di condivisione di video su cui gli utenti possono guardare, creare e condividere video realizzati con i propri smartphone. Questa app è una grande fonte di intrattenimento e creatività per chi la usa, ma in molti genitori, sono comprensibilmente preoccupati dalle implicazioni a livello di sicurezza per tutti".

Un video di boatjumping su TikTok