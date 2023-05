Bobi compie 31 anni, è il cane più longevo al mondo

Bobi compie 31 anni, è il cane più longevo al mondo.

Una festa con più di 100 invitati, piatti portoghesi a base di carne e pesce, ballerini che si esibiscono. E' così che è stato celebrato il compleanno di Bobi, il cane più longevo mai esistito, che lo scorso 11 maggio ha compiuto 31 anni. Nato e cresciuto nel villaggio di Conqueiros, in Portogallo, Bobi secondo il suo proprietario Leonel Costa è riuscito a vivere così a lungo grazie all'ambiente "calmo e pacifico" in cui si è sempre trovato. Libero di muoversi liberamente nelle aree boschive vicino alla sua casa, non è mai stato tenuto al guinzaglio. Per quanto riguarda l'alimentazione, invece, ha sempre mangiato il cibo di casa, in barba a tutte le indicazioni dei veterinari.

Un record certificato dal Guinnes World Record, con tanto di targa.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: