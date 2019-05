Boeing fuori pista in un fiume: 21 feriti

Un Boeing 737 è finito fuori pista a Jacksonville e ha finito la sua corsa nel fiume limitrofo, il St. Johns. Il velivolo proveniva dalla base di Guantanamo, a Cuba, e aveva a bordo 136 persone fra passeggeri ed equipaggio: secondo quanto riferito dai media americani, sono stati tutti tratti in salvo anche se una ventina, affermano le autorità, sono stati trasportati in ospedale in seguito a ferite lievi.