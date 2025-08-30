ESTERI Bombardamenti a Gaza, cresce l’allarme internazionale Decine di vittime civili. Critiche della Croce Rossa, la Spagna spinge l’UE a intervenire.

Secondo Al Jazeera, pesantissimi bombardamenti di artiglieria si sono concentrati fin dall'alba su Gaza City. Fonti locali hanno riferito che 11 persone sono state uccise in un attacco aereo israeliano su un panificio. Raid anche su altre aree della striscia, che conta 44 morti. Nella parte centrale, almeno 5 persone, tra cui due bambini, sono state uccise in un attacco ad un'abitazione nel campo profughi di Nuseirat. Almeno 15 sono rimaste intrappolate sotto le macerie. Colpite strade e case. A quasi un milione di palestinesi è stato ordinato di spostarsi verso sud, e gli sfollati marciano tra le macerie.

Ma un'evacuazione di massa prima dell'occupazione militare era impossibile, denuncia la Presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa, definendo il piano israeliano non solo irrealizzabile, ma anche incomprensibile. La Spagna intanto si appella all'UE. "È il momento di passare dalle dichiarazioni alle azioni - dice -. Non fare nulla, non ha risolto nulla". Madrid ribadisce che la soluzione dei due Stati è la sola che garantirà la pace definitiva. E sostiene il rispetto delle decisioni della Corte Internazionale di Giustizia sugli insediamenti illegali in Cisgiordania, a partire dal divieto del commercio di qualsiasi prodotto proveniente da questi territori.

Proprio ieri Spagna, Slovenia, Irlanda, Islanda, Lussemburgo e Norvegia, in una dichiarazione congiunta, hanno condannato l'annuncio di Israele di una presenza permanente a Gaza, esortando il governo di Netanyahu a riconsiderare la sua decisione e cessare le operazioni con carattere immediato. A Gaza - ha dichiarato la Norvegia- si gioca la credibilità dell'Occidente. E a Copenhagen, durante la riunione informale dei Ministri degli Esteri, l'Ue si presenta divisa. "Così non abbiamo voce", dice l'Alto Commissario Kallas. Berlino contraria a misure contro lo Stato ebraico mentre Tajani conferma la proposta italiana: "Cominciamo - dice - a colpire i coloni violenti".

