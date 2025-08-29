GUERRA IN UCRAINA Bombardamenti russi su Kiev, l'Ue: "Putin si fa beffe degli sforzi di pace"

Nelle ultime ore la Russia ha intensificato i bombardamenti su Kiev: almeno 23 le vittime, tra cui quattro bambini, e decine di feriti. È il secondo attacco più grave sulla capitale dall’inizio della guerra. Colpiti anche edifici che ospitano uffici dell’Unione europea e del British Council, senza vittime ma con forti reazioni diplomatiche: Bruxelles e Londra convocano gli ambasciatori russi. Secondo l’esercito di Kiev, i raid hanno interessato altre 13 località, danneggiando infrastrutture energetiche e lasciando 60mila persone senza elettricità.

“Mosca ha scelto i missili balistici invece del tavolo dei negoziati”, attacca il presidente ucraino Zelensky, chiedendo nuove e dure sanzioni. Dura anche la risposta europea: l’alto rappresentante Ue Kallas, a Copenaghen per il consiglio informale di Difesa, denuncia che Putin “si fa beffe degli sforzi di pace” e anticipa un nuovo pacchetto di misure: nel mirino l’energia e l’accesso al capitale. La presidente della Commissione Ue von der Leyen esprime indignazione per i recenti attacchi russi. Da oggi sarà impegnata in un tour dei sette Paesi al confine orientale dell'Europa per rafforzare la presenza dell'Unione e mostrare solidarietà contro la minaccia russa. Sul fronte diplomatico, il cancelliere tedesco Merz esclude colloqui diretti tra Putin e Zelensky, ma viene smentito dal Cremlino: “Putin non esclude un incontro con Zelensky, ma solo se ben preparato”. La presidente del Consiglio Meloni ribadisce solidarietà a Kiev, ma anche che l’Italia non parteciperà a missioni multinazionali né invierà sminatori.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: